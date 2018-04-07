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Жители Ингушетии пожаловались на чрезмерную загрязненность городских улиц
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Жители Ингушетии пожаловались на чрезмерную загрязненность городских улиц 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видео с обращением одного из местных жителей Магаса появилось в одной из местных групп в Instagram.
По словам автора публикации на кадрах ролика — улица Тулеева. Молодой человек говорит о том, что для того, чтобы исправить ситуацию нужно что-то предпринять.
В комментариях под видео пользователи соцсети предложили разнообразные способы решения проблемы. Одни предложили обратиться к местным властям или управляющим компаниям, другие — собраться местным жителям на субботник.
Некоторые комментаторы предложили горожанам меньше мусорить и самим следить за порядком.
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