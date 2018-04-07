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«Краснодар» поздравил Янбаева с днем рождения
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«Краснодар» поздравил Янбаева с днем рождения 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Краснодар» на своей странице в Инстаграме поздравил защитника команды Рената Янбаева с днем рождения. Сегодня игроку исполнилось 34 года.
"Сегодня свой день рождения отмечает защитник «горожан» Ренат Янбаев. Поздравляем Рената и желаем ему здоровья, семейного благополучия и ярких футбольных побед", — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Янбаев провел за «быков» три матча. Выступая за «Локомотив», он стал двукратным победителем Кубка России. В составе сборной России Янбаев выиграл бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Всего за национальную команду он сыграл 12 матчей.
Утро перед #ЗенитКраснодар начинаем с поздравления именинника! Сегодня свой день рождения отмечает защитник «горожан» Ренат Янбаев! 🎉🎊🎂🎁 Поздравляем Рената и желаем ему здоровья, семейного благополучия и ярких футбольных побед! #СДнемРождения #HappyBirthday #РенатЯнбаев
Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 6 Апр 2018 в 9:58 PDT
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