Пол Мерсон: если «Арсенал» разгромил ЦСКА, то легко победит такой «Саутгемптон»

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Арсенал» — «Саутгемптон», который состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Ставки: победа «Арсенала» всухую за 2.75, победа «Арсенала» с форой "-1,5" за 2.40.

«То, как «Арсенал» играл против «Стока» в первом тайме, было худшим, что я видел за последние пару лет. Но в концовке лондонцы забили три мяча и добыли разгромную победу. Теперь им играть на своём поле с 18-м клубом АПЛ, и я скажу так: если они смогли разгромить ЦСКА в Лиге Европы, то они легко выиграют у такого «Саутгемптона». «Святые» просто ужасны: два очка в пяти последних турах и постоянные смены тренера, которые не позволяют выстроить внятную игру», — сказал Пол Мерсон.