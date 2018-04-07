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Пол Мерсон: «Эвертон» выиграет у «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби
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Пол Мерсон: «Эвертон» выиграет у «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 7 апреля. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Ставки: победа «Эвертона» за 4.10, ТМ 2,5 мяча за 1.95.
«Не думаю, что это такая уж важная игра для «Ливерпуля», учитывая всю ситуацию. Думаю, состав красных будет трудно назвать оптимальным. Они уже попали в Лигу чемпионов в следующем сезоне: на мой взгляд, 10 очков отрыва от «Челси» — это очень много. «Ливерпуль» провёл энергозатратный матч с «Ман Сити» и наверняка выйдет на игру без Салаха. Думаю, у «ирисок» отличные шансы на победу», — сказал Пол Мерсон.
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