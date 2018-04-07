Китайские миротворцы в Ливане награждены почетной медалью мира ООН

Бейрут, 7 апреля / Синьхуа / — В пятницу в лагере многоцелевого инженерного подразделения на юге Ливана состоялась церемония награждения 16-й группы китайских миротворцев в Ливане. Все 410 миротворцев были награждены почетной медалью мира ООН

В церемонии награждения приняли участие командующий Временными силами ООН в Ливане /ВСООНЛ/ Майкл Беари и посол КНР в Ливане Ван Кэцзянь.

В своей речи М. Беари отметил: «Профессиональная военная подготовка, инициативное отношение к службе и самоотверженность китайских миротворческих сил получили высокую похвалу международного сообщества. 16-я группа китайских миротворцев в Ливане под руководством командира Хуан Юня в полной мере показала свое высокое военное мастерство, отличный стиль работы и крепкий боевой дух». Он подчеркнул, что китайские миротворцы в Ливане внесли выдающийся вклад в разминирование, инженерные работы и медицину.

Медаль мира является важной наградой, учрежденной ООН для чествования лиц, которые внесли выдающийся вклад в дело мира человечества, а также высокой оценкой для миротворческих сил всех стран мира. —0—