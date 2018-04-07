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Видео комичного падения панды набирает просмотры в Сети
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Видео комичного падения панды набирает просмотры в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В соцсетях активно набирает просмотры видео с очень пухлой пандой, которая в своем стремлении залезть на самую «вершину» случайно сломала дерево и упала.
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