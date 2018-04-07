Кормящая кошка «удочерила» бельчонка

Кормящая кошка приняла в свою семью новорожденного бельчонка, сообщает «МИР 24».

Малышку нашла на улице хозяйка домашнего животного — жительница Алматы.

У ее домашней питомицы уже несколько своих котят. Но когда кошке принесли маленькую белочку, та совсем была не против нового члена семейства, а названные братья даже уступили ей место. Но, похоже, молока приемной матери найденышу не хватает. Бельчонка каждые два час докармливают детской смесью из шприца.

Сотрудники местного зоопарка, узнав о бельчонке, уже предложили забрать его, когда зверек вырастет.

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