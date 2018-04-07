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Кормящая кошка «удочерила» бельчонка
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Кормящая кошка «удочерила» бельчонка 

Мир24 2 часа назад
Кормящая кошка приняла в свою семью новорожденного бельчонка, сообщает «МИР 24».
Малышку нашла на улице хозяйка домашнего животного — жительница Алматы.
У ее домашней питомицы уже несколько своих котят. Но когда кошке принесли маленькую белочку, та совсем была не против нового члена семейства, а названные братья даже уступили ей место. Но, похоже, молока приемной матери найденышу не хватает. Бельчонка каждые два час докармливают детской смесью из шприца.
Сотрудники местного зоопарка, узнав о бельчонке, уже предложили забрать его, когда зверек вырастет.
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