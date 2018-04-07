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Названа самая красивая купюра 2017 года
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Названа самая красивая купюра 2017 года 

Мир24 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самую красивую купюру 2017 года объявило Международное банкнотное сообщество. Ей стала купюра номиналом 10 швейцарских франков.
На ее лицевой стороне изображена рука с дирижерской палочкой, которая управляет временем, а на оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, который сократил дорогу через Альпы.
Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира. Среди них 2000 российских рублей и 2000 кыргызских сомов.
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