Названа самая красивая купюра 2017 года

Самую красивую купюру 2017 года объявило Международное банкнотное сообщество. Ей стала купюра номиналом 10 швейцарских франков.

На ее лицевой стороне изображена рука с дирижерской палочкой, которая управляет временем, а на оборотной — механизм швейцарских часов и Готардский железнодорожный тоннель, который сократил дорогу через Альпы.

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира. Среди них 2000 российских рублей и 2000 кыргызских сомов.

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