Чемпионат ВВО по танковому биатлону впервые проходит в Приморье

В нынешнем году участники заездов также впервые соревнуются в составе взводов, а время считается по последнему танку, новшеством соревнований стала и стрельба с закрытых позиций, когда огонь ведётся по ненаблюдаемым из танка мишеням по наводке расчетов БЛА.

На полигоне Сергеевский под Уссурийском (Приморский край) проводится окружной этап конкурса профессионального мастерства «Танковый биатлон» среди танковых экипажей Восточного военного округа.

Подобное крупное мероприятие в Приморье проводится впервые. Специально для прикладных состязаний танковых экипажей в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне провели большую работу: подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции. Проводимый конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки округа.

В нынешнем году участники заездов впервые соревнуются в составе взводов, а время считается по последнему танку. Также новшеством соревнований стала стрельба с закрытых позиций, когда огонь ведётся по ненаблюдаемым из танка мишеням, а наводка на цель осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Помимо всего стрельба по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника, теперь ведется с ходу.

Первые заезды в рамках «Танкового биатлона» прошли в понедельник. До пятницы военнослужащим придется продемонстрировать свои физические качества, искусство владения штатным стрелковым оружием.

В соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО, а также задействовано порядка 20 единиц боевой техники.