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В ВВО завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»
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В ВВО завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В сложной и напряженной борьбе победу одержала команда общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.
Спасением условно раненых с поля боя завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который состоялся на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае.
Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство и волю к победе в спасении жизни условно раненого, военные медики соревновались в поиске и эвакуации «раненого» военнослужащего с линии огневого соприкосновения с условным противником.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные медики в условиях ограниченного времени обнаружили «раненого», наложили ему кровоостанавливающий жгут, оттащили в безопасное место, наложили первичную давящую повязку и вынесли с поля боя.
При этом маршрут эвакуации преодолевается ползком с перемещением условного раненного. На дистанции присутствуют естественные преграды и искусственные препятствия — завалы, воронки, проходы в инженерных заграждениях и колючей проволоке, моделирующие реальную ситуацию в условиях современного боя.
Ранее механики-водители продемонстрировали свои навыки в вождении многоцелевых тягачей легкобронированных на пересеченной местности. Упражнения выполнялись на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.
В сложной и напряженной борьбе победу одержала команда общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, второе место у представителей Тихоокеанского флота и замкнула тройку призеров команда объединения, дислоцированного в Приморском крае.
Теперь сборной команде, которую сформируют из числа победителей, предстоит отстаивать честь Восточного военного округа на Всеармейском этапе конкурса.
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