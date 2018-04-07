В ВВО завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В сложной и напряженной борьбе победу одержала команда общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

Спасением условно раненых с поля боя завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который состоялся на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае.

Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство и волю к победе в спасении жизни условно раненого, военные медики соревновались в поиске и эвакуации «раненого» военнослужащего с линии огневого соприкосновения с условным противником.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные медики в условиях ограниченного времени обнаружили «раненого», наложили ему кровоостанавливающий жгут, оттащили в безопасное место, наложили первичную давящую повязку и вынесли с поля боя.

При этом маршрут эвакуации преодолевается ползком с перемещением условного раненного. На дистанции присутствуют естественные преграды и искусственные препятствия — завалы, воронки, проходы в инженерных заграждениях и колючей проволоке, моделирующие реальную ситуацию в условиях современного боя.

Ранее механики-водители продемонстрировали свои навыки в вождении многоцелевых тягачей легкобронированных на пересеченной местности. Упражнения выполнялись на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.

В сложной и напряженной борьбе победу одержала команда общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, второе место у представителей Тихоокеанского флота и замкнула тройку призеров команда объединения, дислоцированного в Приморском крае.

Теперь сборной команде, которую сформируют из числа победителей, предстоит отстаивать честь Восточного военного округа на Всеармейском этапе конкурса.