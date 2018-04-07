Эмре Джан сделал выбор между «Реалом», «Баварией» и «Ювентусом» 

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан сделал выбор между мадридским "Реалом", мюнхенской «Баварией» и туринским «Ювентусом», которые проявляют к нему активный интерес.
Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом, когда у него истечет срок действия контракта с «красными», 24-летний хавбек планирует оформить свое сотрудничество со «старой синьорой», которая была наиболее настойчивой в переговорах с ним.
В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Ливерпуль».