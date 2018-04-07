«Челси» начал переговоры с Аллегри и Энрике 

Лондонский «Челси» провел переговоры с основными кандидатами на пост наставника клуба. По версии источника, руководство «синих» провело переговоры с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Отмечается, «Челси» также ищет технического директора, но в этом случае выбор будет зависеть от того, какой наставник возглавит клуб в следующем сезоне. Вероятнее всего, действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона будет отправлен в отставку. Прежде сообщалось, что в случае досрочного расторжения контракта со специалистом лондонский клуб должен будет выплатить неустойку в размере 9 млн евро. Напомним, на данный момент «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав за 31 тур 56 очков, и у команды очень мало шансов зацепиться за зону Лиги Чемпионов по итогам сезона. В этом сезоне Лиги Чемпионов «Челси» завершил выступление на стадии 1\8 финала, уступив «Барселоне» по итогам двух матчей с общим счетом 4:1.