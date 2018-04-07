Ещё
ФХР поздравила с днем рождения Романа Ротенберга
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФХР поздравила с днем рождения Романа Ротенберга 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Федерация хоккея России на своем официальном сайте поздравила первого вице-президента организации Романа Ротенберга. Ему сегодня исполнилось 37 лет.
— Желаем, чтобы все российские сборные команды день за днём радовали вас яркой игрой, красивыми шайбами и, конечно же, исключительно победами, — отмечается в сообщении. — Знаем, как искренне вы переживаете за результаты наших команд и сколько сил вкладываете в развитие хоккея в России.
Хочется пожелать, чтобы в жизни вам всегда сопутствовали успех и везение. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и новыми интересными идеями. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и отличного настроения.
Спорт-Экспресс: последние новости
"СКА-Хабаровск" одержал победу на последних минутах матча с "Амкаром" в молодежном первенстве Юпп Хайнкес: "Чемпионство "Бавария" будет праздновать только в конце сезона" "Краснодар" поздравил Янбаева с днем рождения
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение