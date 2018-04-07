ФХР поздравила с днем рождения Романа Ротенберга

Федерация хоккея России на своем официальном сайте поздравила первого вице-президента организации Романа Ротенберга . Ему сегодня исполнилось 37 лет.

— Желаем, чтобы все российские сборные команды день за днём радовали вас яркой игрой, красивыми шайбами и, конечно же, исключительно победами, — отмечается в сообщении. — Знаем, как искренне вы переживаете за результаты наших команд и сколько сил вкладываете в развитие хоккея в России.

Хочется пожелать, чтобы в жизни вам всегда сопутствовали успех и везение. Пусть каждый день будет наполнен позитивными эмоциями и новыми интересными идеями. От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и отличного настроения.