Бразильянка с лучшими бедрами в мире танцует самбу

В прошлом году Эрика Канелла стала победительницей бразильского конкурса Miss BumBum — и знаете, ее фигура и в самом деле заслуживает наград. Объем бедер Эрики составляет целых 107 сантиметров, что при общем спортивном сложении делает походку завораживающей.

Бразильянка регулярно выкладывает в свой инстаграм видео, где танцует самбу. И двигается она просто умопомрачительно — на это можно смотреть вечно.

O coração chega a explodir! Hoje tem o ensaio técnico e esse profissional maraaa @naymem_andrade esta me ajudando a transmitir o qhe esta no meu coração para os meus pés! To quase la rs #samba #anhembi #sambodromo #carnaval2017 #embuscadaspanicats A video posted by Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) on Jan 24, 2017 at 3:11am PST Эрика уже давно работает моделью и очень активно ведет инстаграм, постоянно радуя подписчиков своими постами. Обладательница самых красивых бедер Бразилии не собирается отдавать свой титул без боя: уже скоро Канелла примет участие в национальном контесте.