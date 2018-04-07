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«Муром» начал весну с поражения
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«Муром» начал весну с поражения 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fc-murom.ru  Матчами 18-го тура возобновилось Фонбет-первенство России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад».
ФК «Муром» на своем поле после зимнего перерыва принимал коллектив «Долгопрудный» из одноименного подмосковного города. Напомню, что команды располагались в турнирной таблице чемпионата по соседству. «Муром» отставал от «Долгопрудного» всего лишь на одно очко.
В этом поединке, в самом начале игры, после нелепой ошибки голкипера муромлян Артемий Укомский уже на 7-ой минуте забивает свой первый гол за «Долгопрудный».
После пропущенного гола муромляне принялись активно атаковать, но голкипер подмосковного клуба парировал удары. На перерыв команды отправились 1-0 в пользу «Долгопрудного».
Во втором тайме муромляне удерживали темп и продолжали атаковать, но безрезультатно. Красно-черные заработали даже пенальти, однако вратарь «Долгопрудного» угадал направление удара и отбил мяч. Сразу же после розыгрыша углового муромляне все-таки забили мяч в ворота долгопрудненцев, но линейный арбитр зафиксировал офсайд.
Уже на добавленных минутах к основному времени игрок «Долгопрудного» обошел защиту муромлян и удвоил разрыв в счете. После финального свистка арбитра 2-0 победа «Долгопрудного».
Добавлю, что Владимирское «Торпедо» сегодня попытает свои силы против команды «Луки-Энергия» из Великих Лук. Начало матча в 15-00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Подробнее об этом матче «ТВ-МИГ» расскажет в своих последующих материалах.
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