«Муром» начал весну с поражения

Фото с ресурса fc-murom.ru Матчами 18-го тура возобновилось Фонбет-первенство России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад».

ФК «Муром» на своем поле после зимнего перерыва принимал коллектив «Долгопрудный» из одноименного подмосковного города. Напомню, что команды располагались в турнирной таблице чемпионата по соседству. «Муром» отставал от «Долгопрудного» всего лишь на одно очко.

В этом поединке, в самом начале игры, после нелепой ошибки голкипера муромлян Артемий Укомский уже на 7-ой минуте забивает свой первый гол за «Долгопрудный».

После пропущенного гола муромляне принялись активно атаковать, но голкипер подмосковного клуба парировал удары. На перерыв команды отправились 1-0 в пользу «Долгопрудного».

Во втором тайме муромляне удерживали темп и продолжали атаковать, но безрезультатно. Красно-черные заработали даже пенальти, однако вратарь «Долгопрудного» угадал направление удара и отбил мяч. Сразу же после розыгрыша углового муромляне все-таки забили мяч в ворота долгопрудненцев, но линейный арбитр зафиксировал офсайд.

Уже на добавленных минутах к основному времени игрок «Долгопрудного» обошел защиту муромлян и удвоил разрыв в счете. После финального свистка арбитра 2-0 победа «Долгопрудного».

Добавлю, что Владимирское «Торпедо» сегодня попытает свои силы против команды «Луки-Энергия» из Великих Лук. Начало матча в 15-00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Подробнее об этом матче «ТВ-МИГ» расскажет в своих последующих материалах.