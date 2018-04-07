Что думают английские болельщики о России и чемпионате мира — 2018?

«Чемпионат» пообщался с английскими болельщиками о чемпионате мира в России — их ответы удивили адекватностью.

О чём думает российский болельщик, читая очередные заявления официальных лиц из британских СМИ? «Опять эти англичане чем-то недовольны — то чемпионат мира хотят отнять у России, то бойкотируют, то ещё в чём обвинят». На фоне постоянно нагнетаемой обстановки вокруг отравления русского шпиона в Великобритании кажется, что отношения между Россией и туманным Альбионом давно не были такими посредственными, а английские фанаты вот-вот подготовят какую-нибудь пакость.

Прогулявшись по стадиону «Эмирейтс» перед матчем «Арсенал» — ЦСКА, мы узнали, что думают люди «по ту сторону баррикад». И, надо признаться, ответы английских фанатов удивили своей прямотой и адекватностью. Многие из них не то что против бойкота чемпионата мира — наоборот, у них нет другого варианта, кроме как ехать. «Я планирую съездить на матч открытия, потому что сестра моего друга работает в министерстве спорта Саудовской Аравии, — говорит болельщик „Арсенала“ и сборной Англии Омран. — В целом мне кажется, что Россия проведёт хороший чемпионат мира. И с точки зрения спортивной составляющей всё тоже должно быть в порядке: многие команды были разочарованы своими результатами на чемпионате мира в Бразилии и хотят реабилитироваться. У Англии в этом году нет другого пути, надо играть!» Омран, конечно, следит за сообщениями в прессе, но ему совсем не страшно ехать в Россию. «Выходки российских болельщиков? На самом деле, английские фанаты беспокоят меня куда больше, чем русские. Вы знаете, английские футбольные хулиганы, наверное, и есть главная причина проблем, которые мы имеем с болельщиками по всему миру. Они приезжают куда-то, выпивают несколько пинт и позволяют себе лишнее. Это небольшая группа людей, но они создают кучу проблем другим странам — так, например, было недавно в Голландии, — вспоминает он. — А россияне — не такие страшные, какими кажутся. Вы же видели, как вели себя болельщики на „Энфилде“, когда „Ливерпуль“ играл с „Манчестер Сити“ в Лиге чемпионов».

«В общем, я думаю, что беспокоиться по поводу принимающей стороны не стоит. Да и у нас есть пара месяцев, чтобы успокоиться и запланировать свои поездки. Возможно, правительство выпустит ещё несколько инструкций специально для болельщиков. Это обязательно нужно сделать, потому что мы, англичане, доставляем немало проблем другим», — замечает Омран. Видно, что ему неприятно и стыдно за тех, кто переступает черту в болении. «В мире много болельщиков из разных стран, которые вместо того, чтобы получать удовольствие от футбола, создают проблемы. Такое бывает везде, и не стоит ограничиваться только Россией или Англией», — выражает мнение другой болельщик «Арсенала», Оливер. Основная радикальная мера, к которой активно призывают британские власти — бойкот чемпионата мира. Оливер как раз последует этому призыву и не поедет в Россию — но вынужденно, из-за работы. «Наверное, меня это расстроит не так сильно, как других: футбол в исполнении сборных команд мне не очень по душе. Хоть я и болельщик „Арсенала“, сборную Англии не поддерживаю — да и вообще я больше не живу в Великобритании. Приезжаю сюда только на ключевые матчи „канониров“, — говорит он. Однако если речь о бойкоте турнира, собеседник сразу отмечает: этого делать не нужно. „Думаю, что это всё пустые разговоры, за ними ничего не стоит. Футбол и политика — это абсолютно разные вещи. Так что я не считаю, что англичане должны бойкотировать мундиаль. Вообще мне кажется, что это не самая серьёзная политическая коллизия в мире, чтобы заморачиваться на эту тему. Есть куча вещей куда сложнее этой. У меня жена наполовину иранка, наполовину — еврейка, так что я понимаю, о чём говорю. Меня больше беспокоит ситуация на Ближнем Востоке, например“, — замечает Оливер. Действительно, стоит задуматься: мы порой настолько погружаемся в обсуждение „горячих“ тем», что не видим дальше собственного носа. Другой болельщик, Кевин, верен лондонскому «Арсеналу» уже на протяжении 65 лет — вот это срок! «Я на турнир не поеду, но только не втягивайте меня в эти беседы о политике, умоляю! Футбол к этому не имеет абсолютно никакого отношения», — сразу отрезает он. Не все английские пенсионеры разделяют энтузиазм болельщиков, которые поедут в Россию. Так, например, группа пожилых британских болельщиц, каждая из которых является бывшим членом женской вспомогательной службы военно-морских сил, сообщила, что пропустит этот мундиаль из-за опасений насчёт безопасности.

«Бойкот чемпионата мира? Я считаю, что любой пиар идёт на пользу — даже чёрный, — с улыбкой замечает Омран. — Может быть, руководство страны просто пытается таким образом оказать давление на Россию. Но я считаю, что турнир ни в коем случае нельзя бойкотировать: футбол — это в первую очередь спорт, нельзя превращать его в площадку для политических разборок».

На вопрос, слышал ли он истории о завышенных ценах на жильё в некоторых городах, молодой человек удивляется: «Ничего себе! В Саранске реально такие цены на жильё? Не удивлюсь, если из-за этого некоторые решат отказаться от поездки в Россию. Логика такая: о’кей, на матч мы приедем, но где жить-то? Впрочем, такая проблема может возникнуть где угодно, это сложно контролировать», — говорит он, и сразу делится другой болельщицкой болью.

«Я не был в курсе по поводу цен на жильё во время чемпионата мира, но знаю, что многие англичане жаловались на проблемы с визой в Россию. По крайней мере, ребята, которые сейчас поедут на ответный матч с ЦСКА, заплатили около 200 фунтов за визу (более 16 тыс. рублей — прим. «Чемпионата»). Это ужасно дорого по сравнению с другими странами», — жалуется парень. Главным источником провокационных высказываний в Англии в последние месяцы стал британский министр иностранных дел Борис Джонсон — тот самый грузный политик, постоянно что-то вещающий в Палате общин со взъерошенной шевелюрой. И тот самый, который сравнил чемпионат мира в России с Олимпийскими играми 1936 года, которые проводились в Германии при правлении Гитлера. К слову, после того высказывания политику напомнили о том, как сборная Англии в 1938 году салютовала нацистскому режиму в Берлине.

Так вот, именно Джонсон первым призвал английских политиков к бойкоту турнир из-за истории с отравлением в Англии Сергея Скрипаля . В одном из докладов он обвинил данном инциденте Россию, но после удалённого из «твиттера» МИД официального заявления о причастности России карьера политика оказалась под угрозой.

Борис Джонсон отчаянно пытается уцепиться за свою должность.

Реакция болельщиков на политика восхитительна. По широкой улыбке Омрана сразу становится понятно, что воспринимают его как английского «Жириновского». «Он дурак! Слушайте: если у нас такой министр, это мы должны беспокоиться в первую очередь, а не вы! (Улыбается.) А что до истории с российским шпионом — у каждого есть право верить в то, во что ему хочется верить. Я лично думаю, что вся эта шумиха поднялась на фоне того, как исторически складываются отношения Англии и России. В мире есть определённые стереотипы, а что там на самом деле происходит, не знает никто. Так что мы тут ничего не сделаем, не так ли?» — говорит молодой болельщик. Оливер явно не ожидал услышать вопрос и начинает громко смеяться: «Борис Джонсон? Ха-ха-ха! Если я скажу то, что искренне думаю о нём, у вас цензура это не пропустит! Он полный м***к! То, что он занимает пост министра иностранных дел нашей страны — это абсолютный фарс. Я за него не голосовал, если что».