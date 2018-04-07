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Пол Джордж готов остаться в «Оклахоме»
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Пол Джордж готов остаться в «Оклахоме» 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Форвард «Оклахомы-Сити» Пол Джордж заявил, что результат «Тандер» не станет для него определяющим фактором в межсезонье.
«Я вижу себя в этом клубе. Счастлив быть здесь. Мне нравится клуб и партнеры по команде. Мы не добились в нынешнем сезоне тех результатов, которых хотели, но мне нравится просто быть рядом с этими парнями.
Мой ответ не изменился. Результат «Тандер» не станет для меня определяющим фактором в межсезонье. Я приложу все силы ради успеха команды и, опять же, вполне могу представить, что остаюсь здесь.
Это наш первый год вместе. Первый сезон для этого коллектива. У нас есть шанс выиграть все, но для создания командой химии нужно больше времени. Все должны быть на одной волне», — приводит слова Джорджа ESPN.
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