Эрнесто Вальверде: «Не забывайте, что „Рома“ забивала три мяча „Челси“

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что противостояние с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов еще не закончено. В первой встрече каталонцы победили со счетом 4:1.

— Мы должны помнить, что «Рома» забила три мяча «Челси» дома и на выезде, — цитирует Football Italia Вальверде. — Мне понравилось, как мы играли с «Ромой», потому что это было непросто. Создавали моменты, но и допускали определенные осечки. Мы в четвертьфинале, поэтому должны понимать, что оппоненты будут на высоком уровне.