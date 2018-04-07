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Эрнесто Вальверде: «Не забывайте, что „Рома“ забивала три мяча „Челси“
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Эрнесто Вальверде: «Не забывайте, что „Рома“ забивала три мяча „Челси“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что противостояние с «Ромой» в 1/4 финала Лиги чемпионов еще не закончено. В первой встрече каталонцы победили со счетом 4:1.
— Мы должны помнить, что «Рома» забила три мяча «Челси» дома и на выезде, — цитирует Football Italia Вальверде. — Мне понравилось, как мы играли с «Ромой», потому что это было непросто. Создавали моменты, но и допускали определенные осечки. Мы в четвертьфинале, поэтому должны понимать, что оппоненты будут на высоком уровне.
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