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Рикельме отказался играть за команду ветеранов «Барселоны»
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Рикельме отказался играть за команду ветеранов «Барселоны» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме отказался играть за команду ветеранов каталонской «Барселоны».
Как информирует испанская пресса, «сине-гранатовые» несколько раз связывались со своим бывшим игроком, чтобы пригласить его принять участие в благотворительных матчах за клуб. Однако аргентинец, проведший в испанском гранде всего один сезон, решительно отклонил предложение клуба, ссылаясь на то, что ранее в «Барсе» обошлись с ним не лучшим образом, продав всего через год после его покупки в «Вильярреал».
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