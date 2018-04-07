Рикельме отказался играть за команду ветеранов «Барселоны»

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме отказался играть за команду ветеранов каталонской «Барселоны».

Как информирует испанская пресса, «сине-гранатовые» несколько раз связывались со своим бывшим игроком, чтобы пригласить его принять участие в благотворительных матчах за клуб. Однако аргентинец, проведший в испанском гранде всего один сезон, решительно отклонил предложение клуба, ссылаясь на то, что ранее в «Барсе» обошлись с ним не лучшим образом, продав всего через год после его покупки в «Вильярреал».