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Гасли: уровень «Торо Россо» больше связан с трассой, чем с обновлениями
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Гасли: уровень «Торо Россо» больше связан с трассой, чем с обновлениями 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли объяснил, за счёт чего на пятничных тренировках Гран-при Бахрейна он показал седьмой и восьмой результаты.
«Наша машина была быстра на обоих типах шин и в том числе на длинных сериях кругов. Всегда можно что-то улучшить, но база у нас гораздо лучше, чем в Мельбурне. Думаю, это больше связано с трассой, чем с обновлениями: новинки дают где-то половиной десятой на круге. Конечно, и такое хорошо в плотной в борьбе, но больше наш прогресс связан с трассой. Здесь много медленных поворотов, в которых наша машина быстра. В плане настроек мы внесли изменения после Мельбурна и, похоже, теперь намного быстрее, чем были в Австралии — в среднескоростных и быстрых поворотах.
Мы показали хороший темп — значит, команда хорошо работает, мы двигаемся в правильном направлении. Но это только пятница, не нужно восхищаться слишком рано. Надеюсь, в субботу мы сохраним хорошую форму.
Ожидания от квалификации? Мы знаем, что все добьются прогресса к субботе, так что трудно сказать, где мы окажемся. Я ожидаю, что «Хаас» поедет гораздо быстрее, «Рено» и «Макларен» тоже прибавят — борьба очень плотная. Было бы здорово попасть в топ-10», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
Также француз объяснил, за счёт чего ему удалось показать наивысшую скорость на главной прямой. По словам Гасли, он оказался позади Сергея Сироткина, попал в слипстрим и использовал DRS, что в сумме принесло такой результат.
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