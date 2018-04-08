Диего Симеоне: «Состав у „Реала“ лучше, чем у „ПСЖ“, „Манчестер Сити“ и даже „Барселоны“

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» отметил уровень соперника. Он также добавил, что в его команде игровой процесс строится вокруг нападающего Антуана Гризманна.

— Мы постараемся победить в мадридском дерби благодаря коллективной работе. Я не знаю, является ли «Реал» лучшей командой в мире, но у них точно лучший состав. Лучше, чем у «ПСЖ», «Манчестер Сити» и даже «Барселоны», — приводит Marca слова Симеоне. — Вокруг Роналду и Гризманна строится весь игровой процесс в наших командах. Это видно по их голам и результатам.

"Атлетико" идет на втором месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 67 очков. «Реал» расположился на третьей строчке с 63-мя баллами.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.