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Диего Симеоне: «Состав у „Реала“ лучше, чем у „ПСЖ“, „Манчестер Сити“ и даже „Барселоны“
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Диего Симеоне: «Состав у „Реала“ лучше, чем у „ПСЖ“, „Манчестер Сити“ и даже „Барселоны“ 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» отметил уровень соперника. Он также добавил, что в его команде игровой процесс строится вокруг нападающего Антуана Гризманна.
— Мы постараемся победить в мадридском дерби благодаря коллективной работе. Я не знаю, является ли «Реал» лучшей командой в мире, но у них точно лучший состав. Лучше, чем у «ПСЖ», «Манчестер Сити» и даже «Барселоны», — приводит Marca слова Симеоне. — Вокруг Роналду и Гризманна строится весь игровой процесс в наших командах. Это видно по их голам и результатам.
"Атлетико" идет на втором месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 67 очков. «Реал» расположился на третьей строчке с 63-мя баллами.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.
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