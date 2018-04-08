Мадридское дерби с турнирной интригой: «Реал» принимает «Атлетико»

Стадион: «Саньяго Бернабеу» (Мадрид)

Главным событием 31-го тура испанской Примеры и всего европейского уикенда станет мадридское дерби: на «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Атлетико». Помимо очевидной мотивации двух непримиримых соперников можно констатировать и турнирную интригу — в чемпионате «сливочных» и «матрасников» разделяет всего 4 очка. Обойти своего конкурента в таблице для подопечных Симеоне будет делом чести — все-таки королевский клуб забрал у них целых два кубка Лиги Чемпионов. Оба соперника сейчас в хорошей форме, оба готовы выжать максимум из этого сезона, так что болельщики вправе ожидать бескомпромиссного футбола.

"Сливочные" последний месяц демонстрируют просто выдающуюся игру, не заставили себя ждать и результаты команды Зидана. На счету «Реала» 6 побед в 6 последних матчах, среди которых уверенные гостевые виктории над ПСЖ (2:1) и «Ювентусом» (3:0). В чемпионате Испании на счету королевского клуба 4 подряд победы с общим счетом 14:5.

В прошедшем туре команда расправилась на выезде с «Лас-Пальмасом» — 3:0, лучшим игроком того матча стал Гарет Быйл, оформивший дубль. Однако в Турине валлиец в основе не вышел, и, как оказалось, Зидан не ошибся — Криштиану Роналду в одиночку разнес Ювентус, забив два гола и сделав ассист на Марсело. «Реал» вновь стал одним из главных фаворитом Лиги Чемпионов, и, если команда возьмет европейский кубок, второе-третье место Примеры не будет выглядеть серьезным провалом.

"Атлетико" также играл в еврокубках на этой неделе: в рамках 1/4 финала Лиги Европы «матрасники» расправились дома с лиссабонским «Спортингом» — 2:0. К слову, во втором по значимости европейском клубном турнире «индейцы» считаются главными претендентами на титул. В целом же, подопечные Симеоне выиграли 13 из 15 последних матчей во всех турнирах. Досадные осечки случились лишь в противостояниях «Барселоной» (0:1) и, особенно, «Вильярреалом» (1:2). В последнем туре чемпионата матрасники разобрались дома с «Депортиво», оформив 11-й раз в сезоне счет 1:0.

Интересные факты противостояния «Реала» и «Атлетико»:

В 5 последних поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы «сливочных» при 1 ничьей и 1 виктории «матрасников».

"Реал" выиграл 6 из 6 последних матчей во всех турнирах.

В 34 предыдущих матчах чемпионата Испании «Атлетико» проиграл лишь 3 раза.

В 11 из 12 последних матчей «Реала» в Примере было забито, как минимум, 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Васкес, Бензема, Роналду.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.

Прогноз на матч «Реал» — «Атлетико»:

"Реал" по праву считается фаворитом матча, однако всем известно, как «Атлетико» может сыграть на результат. На выезде «матрасникам» именно он и нужен, ведь второе место в турнирной таблице — это их максимум на остаток сезона, не считая еврокубков. Встреча первого круга завершилась безголевой ничьей, упорной борьбы стоит ожидать и в анонсируемом поединке.

На победу «Реала» букмекеры предлагают коэффициент 1,74, на ничейный результат — 4,10, на викторию «Атлетико» — 5,20.

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