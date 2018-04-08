Прогноз на матч Реал — Атлетико: ждать ли снова голевой засухи в мадридском дерби

"Реал" Мадрид — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч 31-го тура испанской Ла Лиги (08.04.2018, 17:15 мск).

В одном из центральных поединков европейского уик-энда на «Сантьяго Бернабеу» состоится мадридское дерби — «Реал» в родных стенах примет в гости «Атлетико». Для «королевского клуба» этот матч является отличным шансом для того, чтобы обострить борьбу за второе место в Ла Лиге — в случае победы «галактикос» приблизятся к «матрасникам» на расстояние всего одного очка. Букмекеры в этом матче чётко видят фаворитом матча команду Зинедина Зидана , предлагая на её успех коэффициент 1.72.

Команда

"Атлетико"

50:14 "Реал"

76:33 "Реал" Москва

В последние два месяца «Реал» здорово радует своих болельщиков, добыв 11 побед в 12-ти матчах. Основной целью на концовку сезона для команды Зинедина Зидана, конечно, является трофей Лиги чемпионов, в походе за которым «галактикос» уже выбили французский «ПСЖ» (3:1, 2:1), а в минувший вторник практически решили вопрос выхода в полуфинал евротурнира, крупно обыграв в гостях итальянский «Ювентус» (3:0), благодаря гениальному Криштиану Роналду . Но и в чемпионате, несмотря на регулярную ротацию состава, «сливочные», как правило, добиваются уверенных побед. Хотя сегодня, в свете большого преимущество в противостоянии с «Ювентусом», «ЗиЗу» вряд ли позволит своим подопечным расслабиться в принципиальном дерби.

Не сыграет: Игнасио Начо (травмирован).

"Атлетико" Москва

"Атлетико" также ведёт борьбу на два фронта, выступая, что правда, в менее престижной Лиге Европы. Однако команда Симеоне не меньше хочет выиграть трофей в концовке нынешнего сезона, нежели её титулованный сосед. В первом четвертьфинале турнира «матрасники» в минувший четверг дома уверенно обыграли португальский «Спортинг» (2:0), существенно приблизив себя к четвертьфиналу. Но сегодня «Атлетико» также настроен выложиться на полную, чтобы не проиграть в дерби и не подпустить к себе вплотную «Реал».

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча со стадиона «Сантьяго Бернабеу» начнётся в 17:10 по московскому времени на телеканалах «Матч! Футбол 3» и «Сетанта Спорт Евразия». В текстовом формате прямая трансляция этой встречи будет проходить на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Реал" имеет большое преимущество над «Атлетико» по статистике личных встреч: +96=40-47, разница мячей 319:241. В прошлом сезоне «галактикос» не смогли обыграть «матрасников» на своём поле — встреча закончилась вничью 1:1. Зато в рамках полуфинала Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0, фактически обеспечив себе выход в финал уже в первом матче. В нынешнем сезоне «Атлетико» и «Реал» сыграли вничью 0:0 на «Ванда Метрополитано» в середине ноября.

Интересные факты

"Реал" имеет 6-матчевую победную серию (+6=0-0, 19:6);

"Реал" выиграл последние 5 домашних матчей, забивая не менее трёх голов в каждом (+5=0-0, 21:7);

"Реал" забил 76 голов в чемпионате. Больше только у «Атлетико» (79);

"Реал" является лучшей командой чемпионата по результатам первых таймов (+19=10-1, 42:12);

"Реал" является самой зрелищной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 3,63 гола за игру;

Нападающий «Реала» Роналду забил 22 гола в чемпионате. Больше только у форварда «Барселоны» Месси (29);

"Реал" не обыгрывал «Атлетико» в последних двух домашних матчах в рамках Ла Лиги (0:1 и 1:1). В обоих матчах за «матрасников» забивал Гризманн;

"Атлетико" обладает лучшей обороной в чемпионате — 14 пропущенных голов;

"Атлетико" проиграл 2 последних выездных матча в чемпионате (0:1 «Барселоне» и 1:2 «Вильярреалу»);

В последних десяти выездных матчах чемпионата «Атлетико» не играл вничью (+7=0-3, 16:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"