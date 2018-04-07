Реал Мадрид — Атлетико Мадрид: кто победит в испанском дерби?

Футбол. Реал Мадрид против Атлетико. Аналитика матча на 8 апреля. Реал Мадрид — Атлетико Мадрид: кто победит в испанском дерби?

Прогноз на чемпионат Испании по футболу. В воскресенье 8 апреля Реал Мадрид принимает Атлетико. Встреча будет проходить в рамках тридцать первого тура Примеры. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет аншлаг, поскольку — не только мадридское дерби, но и принципиальная игра на победу. Выбрав этот матч нужно знать где делать ставки на спорт онлайн, поэтому предлагаем зарегистрироваться тут. В этой статье проанализируем матч и постараемся сделать точные прогнозы.

Реал Мадрид — Атлетико Мадрид

Реал Мадрид уверенно переиграл на выезде Ювентус, 0:3. Теперь команда готовится к матчу с Атлетико, который расположился на второй строчке турнирной таблицы. В преддверии матча ходят слухи, что «сливочные» сольют игру, чтобы готовиться к игре с «зебрами» в Лиге Чемпионов. Не нужно верить слухам, поэтому посмотрим на статистику «сливочных» за крайние матчи.

За последние пять матчей Реал Мадрид выиграл у ПСЖ и Ювентуса в Лиге Чемпионов. В Примере удалось обыграть Эйбар, Жирону и Лас-Пальмас на выезде со счетом 0:3. Подопечные Зидана в отличной форме, поэтому победа будет за ними. Посмотрев на последние игры Криштиану Роналду можно сказать, что он в прекрасной форме.

Футбольный клуб Атлетико Мадрид находится выше своих соперников в чемпионате Испании, поэтому «сливочные» постараются взять три очка. «Матрасники» участвуют в Лиге Европы УЕФА и уже сыграли первый матч против Спортинга, 2:0. В Примере дела идут тоже хорошо, потому что претендуют на вице-чемпионство. В прошедших играх национального чемпионата Атлетико переиграл Депортиво и Сельту. На выезде в двадцать девятом туре не смогли победить Вильярреал, 2:1.

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Потеря основного бразильского защитника Филипе Луиса ослабит оборону Атлетико. Также под вопросом выход Гонсалеса и Врсалько. Оба игрока травмированы, но могут принять участие если физиотерапевт допустит их до игры.

Прогноз на матч

Лучшей стратегией ставок для этого матча будет «финансовый менеджер Миллера». Если посмотреть статистику очных встреч, то обе команды мотивированы на чемпионство в сезоне. Но проход в еврокубках важнее Примеры, поскольку Барселона почти оформила себе чемпионство. В ноябре 2017 года команды сыграли между собой крайний матч, тогда «матрасники» не смогли на домашнем стадионе взять три очка против «сливочных», 0:0. В тридцать первом туре нулевой ничьи не будет, игра закончится с результативным счетом.

Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико (8 апреля 2018, чемпионат Испании): прогноз и ставка размещена на Реал Мадрид. Основным прогнозом будет победа «сливочных» за 1,75. Дополнительную ставку следует взять на гол Криштиану Роналду с коэффициентом 1,8. Не забывайте оставлять комментарии к прогнозам.

Котировки на матч:

Рекомендуемые ставки:

Победа Реала Мадрид за 1,74;

Криштиану Роналду забьет за 1,80;

Ничья за 3,86;

П1 за 1,75.

Победа Атлетико за 5,20.