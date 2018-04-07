Буффон записал видеообращение к Глушакову и подарил ему свою футболку 

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что получил в подарок от голкипера «Ювентуса» Джанлуджи Буффона его футболку.
«Наши вратари, Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко так и не подарили мне футболку вратаря, о которой я так давно мечтал. Так что пришлось другому человеку презентовать мне форму!» — написал Глушаков в «инстаграме» опубликовав видеообращение Буффона и футболку с его автографом.
«Привет, Денис! Этот подарок от Джиджи Буффона для тебя. Надеюсь, подарок сделает тебя счастливым. Пока-пока!» — сказал Буффон в своём видеообращении.