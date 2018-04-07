Евсеев: для «Амкара» неважно, с каким соперником, где, когда и во сколько играть

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от гостевого матча 25-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск».

«Готовились к матчу в Перми, как всегда. Сюда приехали, как и многие команды, ничего не выдумывая. Никаких проблем у нас в плане подготовки нет. Время тренировок не меняли — для нас неважно, с каким соперником, где, когда и во сколько играем.

В «Амкаре» есть группа футболистов, которая может безболезненно заменить любого игрока. У нас равноценные замены, и сегодня на позиции дисквалифицированного Мильковича будет играть другой футболист. В этом плане проблем не вижу», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».