Петиция «Отремонтируйте дороги Петрозаводска» опубликована в сети 

Адресатам послания являются: власть, люди, правительство и президент.
На сайт change.org вчера, в пятницу 6 апреля, была опубликована петиция с требованием заняться ремонтом дорог к властям Петрозаводска и Карелии. Адресатам петиции являются: власть, люди, правительство и президент. Свои подписи под ней уже поставили 807 человек.
— Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги, — говорится в петиции. — А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем.
Власти нашего города ничего не делают! К ним обращаться бесполезно. Мы хотим чтобы нас услышали и сделали хорошие Дороги!
— обращаются люди к чиновникам.
По материалам: ptzgovorit.ru