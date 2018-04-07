Ещё
Петиция «Отремонтируйте дороги Петрозаводска» опубликована в сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петиция «Отремонтируйте дороги Петрозаводска» опубликована в сети 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Адресатам послания являются: власть, люди, правительство и президент.
На сайт change.org вчера, в пятницу 6 апреля, была опубликована петиция с требованием заняться ремонтом дорог к властям Петрозаводска и Карелии. Адресатам петиции являются: власть, люди, правительство и президент. Свои подписи под ней уже поставили 807 человек.
— Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги, — говорится в петиции. — А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем.
Власти нашего города ничего не делают! К ним обращаться бесполезно. Мы хотим чтобы нас услышали и сделали хорошие Дороги!
— обращаются люди к чиновникам.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
«ТВ должно платить больше, а лигу надо расширить». В Думе обсудили футбол Петрозаводчанка сняла огромную лужу на Древлянке (видео) Вездеходы! «Спартак» на ужасном поле обыграл «Крылья Советов» в Кубке России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора29
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение