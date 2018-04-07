Женская юниорская сборная России по сабле стала чемпионом мира третий раз подряд

Российские саблистки одержали победу в командных соревнованиях на первенстве мира по фехтованию в Вероне (Италия). Титул лучшей юниорской команды мира завоевали Валерия Кобзева, Алина Михайлова Ольга Никитина и Евгения Подпаскова.

По дороге в финал россиянки без проблем прошли Сингапур — 45:21. В четвертьфинале наша сборная встретилась с сильной командой Японии, лидер которой Мисаки Эмура входит в первую десятку взрослого рейтинга FIE. Однако в первом же бою Ольга Никитина обыграла ее всухую — 5:0. Затем между командами завязалась упорная борьба. К седьмому бою японки сократили разрыв в счете до двух ударов — 30:28. И все же концовка осталась за сборной России — 45:35.

В полуфинале с командой Южной Кореи россиянки повели с самого начала и уверенно наращивали преимущество, так что перед решающим поединком, на который вышли Ольга Никитина и Чо Йевон, на табло горел счет 40:19 в нашу пользу. Это был единственный бой в ходе встречи, который выиграла кореянка, но это не повлияло на общий итог: со счетом 45:33 победила Россия.

А вот финал с американками оказался весьма драматичным. Российские саблистки лучше начали — 10:8 после двух боев, но затем американки вышли вперед. По окончании второго круга наши девушки отставали на 6 ударов — 24:30. В седьмом бою Евгения Подпаскова, выиграв у Зары Мосс с крупным счетом — 10:5, сократила разрыв до минимума — 34:35. И все же Ольга Никитина, вышедшая завершать встречу, имела отставание в три очка — 37:40. Однако при счете 44:44 именно она нанесла победный удар.

Таким образом, женская юниорская сборная России по сабле стала чемпионом мира третий раз подряд.

Мужская юниорская сборная России по сабле, в составе которой выступали Анатолий Костенко , Константин Лоханов, Владислав Поздняков и Марк Степанов, завоевала серебряные медали на первенстве мира в Вероне.

В решающем поединке турнира россияне встретились с итальянцами. Не слишком удачно начав — 8:10 после первых двух боев, наша сборная благодаря победе Анатолия Костенко над Альберто Арпино — 7:4 вышла вперед (15:14). В следующем поединке Джиакомо Миньюцци был сильнее Владислава Позднякова и вернул лидерство, правда, с минимальной разницей в счете, всего в одно очко, своей команде. Однако вышедший на дорожку после Позднякова Константин Лоханов сначала сравнял счет, а затем довел преимущество нашей команды до 4 ударов. Вплоть до последнего боя россияне были впереди — 40:35 после 8 боев. К сожалению, Лоханову в поединке с Маттео Нери не удалось удержать лидерство. Встреча закончилась со счетом 45:44 в пользу итальянцев.