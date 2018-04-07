«Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля

«Анжи»

Махачкалинский «Анжи» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 24 очка.

«Орлы» находятся всего в одном балле от зоны вылета. Для того, чтобы выбраться из зоны стыковых встреч, им не хватает трех баллов.

В лазарете команды находится нападающий Квадво Поку.

Московский «Спартак» расположился на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 47 очков в 24 матчах.

«Красно-белые» всего на два балла отстают от лидирующего «Локомотива», у которого, впрочем, есть игра в запасе.

В весенней части первенства подопечные Массимо Карреры обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Тосно» (2:1), а также разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

Также «Спартак» успел выйти в полуфинал Кубка России, победив в четвертьфинале «Крылья Советов» (3:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 1,70, победа «Анжи» — 5,20, ничья — 3,60.

Действительно, «красно-белые» неплохо выступают в весенней части чемпионата России, ведут борьбу за чемпионство, так что вряд ли планируют терять очки в Каспийске.

Однако давайте не забывать, что и «орлы» являются крепкой домашней командой, которая у себя дома не проигрывала с 19 ноября. Да и в первом круге, играя в Москве, они смогли достойно сыграть со «Спартаком» (2:2).

Мы бы обратили внимание на тот факт, что в последнее время «Анжи» играет довольно результативно, что обещает нам интересный матч со «Спартаком», который тоже не любит отсиживаться в обороне. Нам кажется, что ставка «тотал голов больше 2,5» за 1,90 может себя оправдать.

Также можно взять победу «Спартака», тем более, что коэффициент на это событие сильно не занижен букмекерами. Все-таки по подбору игроков «красно-белые» имеют внушительное преимущество.