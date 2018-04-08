Каррера: хочу остаться в «Спартаке», а про новый контракт надо спросить у Федуна

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после гостевой победы над «Анжи» (4:1) в матче 25-го тура РФПЛ сообщил, что хотел бы продолжить работу в клубе, а по поводу продления его действующего соглашения с командой нужно спрашивать у президента клуба Леонида Федуна У специалиста спросили: «В Италии опубликовали ваши слова, что вы хотите продлить контракт со „Спартаком“. Переговоры идут?» «Это надо спросить у Федуна. Моё желание — остаться. Но это зависит не только от меня. Я стараюсь выполнять свою работу, за которую мне платят, со страстью. Стараюсь радовать руководство и наших болельщиков. Я выполняю только свой долг, ничего другого», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов