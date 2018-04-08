Каррера: важно было показать, что у «Спартака» присутствует командная игра

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи» (4:1) в гостевом поединке 25-го тура РФПЛ.

«Мы провели хорошую игру и воспользовались возможностями, которые позволил нам создать «Анжи». Нам успешно удалось ограничить контратаки соперника. Несмотря на то, что мы подумали, что уже победили, нам забили гол. Главным было победить, а забить можно было и на 90-й минуте. Важно было показать, что у нас присутствует командная игра, что побеждает именно команда», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».