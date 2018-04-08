Ещё
Каррера: важно было показать, что у «Спартака» присутствует командная игра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера: важно было показать, что у «Спартака» присутствует командная игра 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Анжи» (4:1) в гостевом поединке 25-го тура РФПЛ.
«Мы провели хорошую игру и воспользовались возможностями, которые позволил нам создать «Анжи». Нам успешно удалось ограничить контратаки соперника. Несмотря на то, что мы подумали, что уже победили, нам забили гол. Главным было победить, а забить можно было и на 90-й минуте. Важно было показать, что у нас присутствует командная игра, что побеждает именно команда», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Хет-трик Промеса помог «Спартаку» разгромить «Анжи» «Айнтрахт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» Тарквини выиграл первую гонку WTCR в Марокко
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой318
ЦСКА победил СКА6
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Ягудин с женой попали в больницу28
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение