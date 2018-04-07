Президент «Атлетико» опроверг информацию о приобретении Дибалы

Ранее испанские СМИ сообщили, что аргентинец встречался с Диего Симеоне в одном из ресторанов.

«Дибала — отличный футболист, но я с ним не знаком. Лишь один раз видел матч с его участием.

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Это правда, что Дибала встретился с Симеоне в одном из ресторанов. Однако они встретились только для того, чтобы поприветствовать друг друга. Не более того», — цитирует Сересо Corriere dello Sport.