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Президент «Атлетико» опроверг информацию о приобретении Дибалы
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Президент «Атлетико» опроверг информацию о приобретении Дибалы 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Ранее испанские СМИ сообщили, что аргентинец встречался с Диего Симеоне в одном из ресторанов.
«Дибала — отличный футболист, но я с ним не знаком. Лишь один раз видел матч с его участием.
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Это правда, что Дибала встретился с Симеоне в одном из ресторанов. Однако они встретились только для того, чтобы поприветствовать друг друга. Не более того», — цитирует Сересо Corriere dello Sport.
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