Кучеров набирает 100 очков, а злой канадец решил поколотить Малкина (видео)

1. КУЧЕРОВ И 100 ОЧКОВ

А сколько вообще российских хоккеистов выбивали сотню за сезон? Их теперь шестеро. Александр Могильный (1993, 1996), Сергей Федоров (1994, 1996), Евгений Малкин (2008, 2009, 2012), Александр Овечкин (2006, 2008, 2009, 2010), Павел Буре (1993, 1994) и вот Никита Кучеров (2018). Да, форвард «Тампы» набрал еще два очка в игре с «Баффало» (7:5). Забил прекрасный гол, подхватив шайбу и расстреляв вратаря. А после матча сказал: «Я запомню это достижение на всю жизнь. Набрать 100 очков удается далеко не каждый год. Но что бы я делал без партнеров? Спасибо им большое!» Кстати, Кучеров стал лишь третьим игроком «Тампы» за всю историю, кто пробивал соточку за сезон. Ранее это делали (2006-07) форварды Венсан Лекавалье (108) и Мартен Сан-Луи (102). Я думаю, что именно Кучерову должны вручить «Харт Трофи» как самому ценному хоккеисту чемпионата. Но в этом сезоне очень высокая конкуренция в борьбе за, пожалуй, главный индивидуальный приз регулярного чемпионата. Так что подождем июня, когда увидим развязку.

Я думаю, что именно Кучерову должны вручить «Харт Трофи» как самому ценному хоккеисту чемпионата. Но в этом сезоне очень высокая конкуренция в борьбе за, пожалуй, главный индивидуальный приз регулярного чемпионата. Так что подождем июня, когда увидим развязку.

2. КРОСБИ И МАЛКИН

Все-таки Сидни Кросби — невероятный хоккеист. Конечно, забивать голы с лету на тренировках все умеют. И может даже, делают подобные трюки. Но вы попробуйте исполнить в официальном матче!

А вот здесь капитан «Питтсбурга» взял да забил с отрицательного угла, когда из-за ворот прочитал момент, что голкипер «Оттавы» занял неправильную позицию. Бросил шайбой в него в надежде на рикошет — и получил гол. Очень прикольно вышло, шедевр.

Евгений Малкин набрал еще одно очко, но снова попал в переделку. Теперь Джино сцепился с Заком Смитом , при этом российский форвард уже находился на лавке. И оттуда он важно так отбивался от разгневанного соперника.

Чем же Малкин выбесил крепкого парня Смита? Почему Евгений начал орать на него, как недавно на Кузнецова?

Слушайте, но ведь там Смит сам ударил Малкина сильно в бок да так, что звездный форвард «Пенс» выронил клюшку. Женя разозлился, подъехал к Заку и рубанул его клюшкой по кисти. А потом тоже толкнул в спину. Ну а что вы хотели? Он же — Лев по гороскопу, умеет за себя постоять.

Судья уже запихивал Малкина на лавку, но Смит подлетел и врезал Джино в голову. Это было не столько больно, сколько обидно. Ну и понеслась… В итоге Малыч отделался двойным малым штрафом.

3. РАСКЛАД НА ПЛЕЙ-ОФФ Остались два дня регулярного чемпионата. И что мы уже знаем? «Сент-Луис» одержал победу над «Чикаго» и вошел в зону «уайлд-кард». Но все будет решаться в матче в Денвере против «Колорадо». Если победит «лавина» в основное время, то попадет в плей-офф, а вот «Сент-Луис» — нет. И это будет душераздирающий матч!

«Флорида» имеет практически нулевые шансы, но ей нужно победить два раза, а «Филадельфия» при этом должна проиграть «Рейнджерс». Звезды на небе могут и так встать, что во вторник «Флорида» с «Филли» проведут переигровку за место в плей-офф. Но я в это не верю. Скорее всего, «Флайерз» попадут кубковую восьмерку.

И по-прежнему у нас неизвестны пары первого раунда, кроме одной: «Виннипег» сыграет с «Миннесотой». Тут я ставлю на «Джетс», конечно, потому что канадский клуб в этом сезоне нереально хорош.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (7:5)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (7:5)

3*** — Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Оттавой» (4:0)

Общий зачет по сезону*:

84 — Малкин

79 — Кучеров

74 — Овечкин

65 — Панарин

57 — Кузнецов

55 — Радулов

51 — Бобровский

48 — Дадонов, Тарасенко

39 — Василевский

33 — Варламов

32 — Проворов, Бучневич

23 — Анисимов

22 — Сергачев, Худобин

19 — Задоров

18 — Орлов

16 — Наместников, Зайцев

14 — Куликов

12 — Якупов

10 — Слепышев, Голдобин

8 — Антипин, Барбашев, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Чикаго — Сент-Луис — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Густафссон — Берглунд, Берглунд, Шварц, Берглунд

Ч: Анисимов (0+0; -3, 0, 1, 16.07)

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 4, 15.53)

Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 10.58)

Сошников (0+0; 0, 0, 0, 10.27)

Тампа-Бэй — Баффало — 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

Чирелли, КУЧЕРОВ, Гурд, Джирарди (КУЧЕРОВ), Чирелли (СЕРГАЧЕВ), Пойнт, Хедман (ВАСИЛЕВСКИЙ) — Миттельштадт, А. Нюландер, Поминвилль, Нолан, Окпосо

ТБ: Кучеров (1+1; +1, 0, 4, 16.28)

Сергачев (0+1; 0, 0, 1, 12.39)

в Василевский (32-27; 84,4%, 59.27)

Питтсбург — Оттава — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Кросби (МАЛКИН), Гюнтцель, Кессел, Хорнквист

П: Малкин (0+1; 0, 4, 4, 19.39)

Анахайм — Даллас — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Силфверберг, Ракелл, Грант, Мэнсон, Коглиано — Мето (РАДУЛОВ), Факса, Бенн

Д: Радулов (0+1; -1, 2, 2, 22.24)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 106 (41+65) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 100 (39+61), Жиру Филадельфия — 99 (31+68), МАЛКИН Питтсбург — 98 (42+56), Маккиннон Колорадо — 95 (38+57), Холл Нью-Джерси — 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 85 (47+38), ПАНАРИН Коламбус, КУЗНЕЦОВ Вашингтон — по 82 (27+55), РАДУЛОВ Даллас — 69 (27+42), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида — 63 (27+36).