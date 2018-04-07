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Передня: «Времени не хватило поделать какие-то тактические перестроения»
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Передня: «Времени не хватило поделать какие-то тактические перестроения» 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» в эфире канала «Наш Футбол».
— У вас было три дня для того, чтобы познакомиться с командой. Плодотворно ли провели это время?
— Конечно, времени мало, практически даже один день был и один предыгровой день. Какие-то глобальные перестановки, конечно, делать не будем, а будем отталкиваться от того, что было.
— В линии атаки будут сегодня какие-то изменения?
— Да, будут.
— Вы как бывший нападающий, наверняка, нашли какие-то слова, может быть, провели какие-то дополнительные занятия?
— Нет, времени не хватило тактически какие-то перестроения поделать. Упор будем делать на агрессию в атаке.
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