Передня: «Времени не хватило поделать какие-то тактические перестроения»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня поделился ожиданиями от матча с «Амкаром» в эфире канала «Наш Футбол».

— У вас было три дня для того, чтобы познакомиться с командой. Плодотворно ли провели это время?

— Конечно, времени мало, практически даже один день был и один предыгровой день. Какие-то глобальные перестановки, конечно, делать не будем, а будем отталкиваться от того, что было.

— В линии атаки будут сегодня какие-то изменения?

— Да, будут.

— Вы как бывший нападающий, наверняка, нашли какие-то слова, может быть, провели какие-то дополнительные занятия?

— Нет, времени не хватило тактически какие-то перестроения поделать. Упор будем делать на агрессию в атаке.