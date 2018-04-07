Тото Вольфф: «150 миллионов долларов на сезон — это слишком мало для больших команд»

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что ограничение бюджета в 150 миллионов долларов на сезон слишком мало. По его словам, таких ресурсов не хватит большим командам.

— Нужно рассматривать бюджетные ограничения в комплексе, потому что исключается маркетинг, траты на другие мероприятия, — цитирует Sky Sports Вольффа. — Мы многое делаем как моторист, поскольку разрабатываем силовую установку не только для себя, но и для своих клиентов. Так что подобное ограничение слишком мало для больших команд. Нужно изучать детали и искать компромисс. Эта сумма недостижимо мала. Возможно, ограничение может быть на уровне 250 миллионов. Это выглядит не так дико.