Ещё
Тото Вольфф: «150 миллионов долларов на сезон — это слишком мало для больших команд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тото Вольфф: «150 миллионов долларов на сезон — это слишком мало для больших команд» 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что ограничение бюджета в 150 миллионов долларов на сезон слишком мало. По его словам, таких ресурсов не хватит большим командам.
— Нужно рассматривать бюджетные ограничения в комплексе, потому что исключается маркетинг, траты на другие мероприятия, — цитирует Sky Sports Вольффа. — Мы многое делаем как моторист, поскольку разрабатываем силовую установку не только для себя, но и для своих клиентов. Так что подобное ограничение слишком мало для больших команд. Нужно изучать детали и искать компромисс. Эта сумма недостижимо мала. Возможно, ограничение может быть на уровне 250 миллионов. Это выглядит не так дико.
Спорт-Экспресс: последние новости
"СКА-Хабаровск" - "Амкар". Стартовые составы Эрнесто Вальверде: "Не забывайте, что "Рома" забивала три мяча "Челси" Буффон подарил Глушакову свою футболку и записал видеообращение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение