Роналдо: «Мой переход из „Барселоны“ в „Интер“ был лучшим решением»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о своих причинах решения перехода из «Барселоны в „Интер“. Футболист был куплен миланцами в 1997 году за 25 миллионов фунтов.

»Я вел переговоры с «Барселоной» по новому контракту. Но затем решил уйти, так как больше не верил в политику руководства клуба.

В этот самый момент и появился вариант с «Интером». В то время итальянский чемпионат был лучшим в мире и самым сложным. Это было лучшее решение, которое я мог принять", — приводит слова Роналдо As.