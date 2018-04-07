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Роналдо: «Мой переход из „Барселоны“ в „Интер“ был лучшим решением»
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Роналдо: «Мой переход из „Барселоны“ в „Интер“ был лучшим решением» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о своих причинах решения перехода из «Барселоны в „Интер“. Футболист был куплен миланцами в 1997 году за 25 миллионов фунтов.
»Я вел переговоры с «Барселоной» по новому контракту. Но затем решил уйти, так как больше не верил в политику руководства клуба.
В этот самый момент и появился вариант с «Интером». В то время итальянский чемпионат был лучшим в мире и самым сложным. Это было лучшее решение, которое я мог принять", — приводит слова Роналдо As.
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