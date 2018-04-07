Владимир Леонов: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018 на 95 процентов"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов объявил, что «Казань Арена» на 95 процентов готова к матчам чемпионата мира-2018. По его словам, сейчас идут работы по увеличению медиацентра.

— В силу того, что чемпионат вызвал большой ажиотаж, мы увеличиваем медиатрибуну, мы увеличиваем медиацентр. Последние штрихи незначительно поменяют конфигурацию стадиона, — цитирует tatar-inform.ru Леонова.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).