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Владимир Леонов: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018 на 95 процентов"
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Владимир Леонов: «Казань Арена» готова к ЧМ-2018 на 95 процентов" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов объявил, что «Казань Арена» на 95 процентов готова к матчам чемпионата мира-2018. По его словам, сейчас идут работы по увеличению медиацентра.
— В силу того, что чемпионат вызвал большой ажиотаж, мы увеличиваем медиатрибуну, мы увеличиваем медиацентр. Последние штрихи незначительно поменяют конфигурацию стадиона, — цитирует tatar-inform.ru Леонова.
"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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