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Швейцарская банкнота стала самой красивой в мире
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Швейцарская банкнота стала самой красивой в мире 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Амител
Таковой ее признало Международное общество банкнот, передает ФАН.
"Международное общество банкнот объявило, что его члены в ходе голосования выбрали Национальный банк Швейцарии для получения престижной награды «Банкнота 2017 года», — говорится на сайте.
Присуждая премию, жюри руководствовалось такими критериями, как дизайн купюры, ее художественные достоинства, использование цвета, контрастности, баланса, а также степень защищенности банкноты от подделки.
На швейцарской купюре в 10 франков изображены руки дирижера и часовой механизм, что символизирует любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени. Банкнота стала частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, посвященного национальному характеру и абстрактным темам.
Отмечается, что в прошлом году в мире было выпущено более 170 банкнот, при этом около трети из них имели абсолютно новый дизайн. В конкурсе также принимала участие новая российская купюра номиналом в две тысячи рублей.
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