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Канатную дорогу в «Лужниках» в Москве запустят к ЧМ‑2018
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Канатную дорогу в «Лужниках» в Москве запустят к ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К чемпионату мира по футболу — 2018 в столице планируют завершить строительство канатной дороги на территории спорткомплекса «Лужники», сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Работа идет хорошими темпами. На сегодняшний день сделана очень важная часть работы — натянуты стальные канаты, на которые крепятся кабины. Буквально ближайшее время начнется монтаж кабин. Я думаю, что к лету, к чемпионату мира, канатная дорога будет готова», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что кабины произведены компанией Lamborghini. Застройщик уже закупил все необходимое оборудование.
Протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» составит 737 метров, на ней будет три станции. Это будет не только туристический аттракцион. Канатная дорога решит две другие задачи — спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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