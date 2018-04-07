«Ньюкасл» интересуется Головиным

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину , сообщает HITC. По данным источника, руководство клуба считает, что молодой россиянин отлично впишется в схему «сорок» и станет одним из ключевых игроков в центре поля.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси», а также испанской «Барселоны». Однако три этих клуба не смогут обеспечить 21-летнему футболисту постоянную игровую практику.

В предстоящее летнее трансферное окно «Ньюкасл» может выйти на ЦСКА с предложением о трансфере Головина. Отмечается, что заявленный ценник в 10 миллионов фунтов не должен отпугнуть английский клуб.

В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.