«Ньюкасл» интересуется Головиным 

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину, сообщает HITC. По данным источника, руководство клуба считает, что молодой россиянин отлично впишется в схему «сорок» и станет одним из ключевых игроков в центре поля.
Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны лондонских «Арсенала» и «Челси», а также испанской «Барселоны». Однако три этих клуба не смогут обеспечить 21-летнему футболисту постоянную игровую практику.
В предстоящее летнее трансферное окно «Ньюкасл» может выйти на ЦСКА с предложением о трансфере Головина. Отмечается, что заявленный ценник в 10 миллионов фунтов не должен отпугнуть английский клуб.
В нынешнем сезоне Головин провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.