Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении

Французский телеканал TF1 хочет заключить контракт с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини , сообщает L’Equipe.

Экс-игрок сборной Франции должен стать консультантом во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Руководство канала уже провело несколько раундов переговоров с бывшим функционером, но пока не получило от него окончательного ответа.

Ранее Платини уже работал на телевидении, занимая должность эксперта на Canal + в период с 1987 по 2005 год.