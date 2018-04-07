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Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении
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Бывший президент УЕФА может получить работу на телевидении 

LiveSport.Ru 1 час назад
Французский телеканал TF1 хочет заключить контракт с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини, сообщает L’Equipe.
Экс-игрок сборной Франции должен стать консультантом во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
Руководство канала уже провело несколько раундов переговоров с бывшим функционером, но пока не получило от него окончательного ответа.
Ранее Платини уже работал на телевидении, занимая должность эксперта на Canal + в период с 1987 по 2005 год.
Также TF1 надеется привлечь к комментированию матчей нынешнего главного тренера «Марселя» Руди Гарсию, однако специалист не даст согласие до тех пор, пока не узнает календарь своей команды на межсезонье.
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