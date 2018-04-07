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СМИ: Дисквалифицированный за допинг футболист Срна может стать тренером «Арсенала»
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СМИ: Дисквалифицированный за допинг футболист Срна может стать тренером «Арсенала» 

RT на русском 38 минут назад
Капитан донецкого «Шахтёра» Дарио Срна может стать главным тренером киевского «Арсенала».
Об этом сообщает «Спортивка».
По информации издания, вероятность такого назначения очень высока, так как киевский «Арсенал» частично финансируется президентом «Шахтёра» Ринатом Ахметовым.
В феврале 2017 года Срна был дисквалифицирован на 17 месяц за нарушение антидопинговых правил. В пробах хорвата были найдены экзогенные производные дегидроэпиандростерона. Срок отстранения отсчитывается от 22 марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что украинскую футбольную премьер-лигу возглавил швейцарец.
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