Де Брёйне — о несложившейся карьере в «Челси»: «Салах и я доказали свою силу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о своем непростом периоде в «Челси».

"Возможно, тот опыт научил меня большему, чем где-либо еще. Я научился справляться с ситуациями, когда все складывается не в твою пользу.

Если вы не подходите тренеру, лучше сменить обстановку и попробовать себя на новом месте, но важно быть уверенным в себе, иначе все может стать только хуже.

Думаю, Салах и я доказали свою силу. Каждый игрок должен найти такую систему, в которой он бы смог играть в свой лучший футбол. Наверное, сейчас мы оба нашли свое место", — цитирует де Брёйне The Independent

Кевин де Брёйне провел всего 9 матчей за «Челси» под руководством Жозе Моуринью в сезоне 2013/14, а Мохамед Салах — 19 матчей в 2014 году.

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