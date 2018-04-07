Джесси Лингард: Если выложимся по полной, то сможем обыграть «Манчестер Сити»

«Мы играли на „Этихад Стэдиум“ раньше, показывали хороший футбол и добивались результата. Не вижу, почему бы нам не сделать это еще раз.

Ребятам нужно правильно настроиться, сфокусироваться на работе на 100% и добыть три очка — ведь мы играем ради них.

Нужно рассматривать это как обычный матч, потому что другие вещи могут влезть к тебе в голову и повлиять на игру. Если ребята выложатся по полной, то мы сможем набрать три очка.

Нужно играть с уверенностью и не бояться. Получится — наберем три балла. Мы понимаем, что это большой матч, но уверенность — очень важный фактор», — цитирует Лингарда Goal.com.