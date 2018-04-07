Какие матчи посмотреть в выходные 7 и 8 апреля

Главные матчи ближайших дней.

7.04, 14:30 «Эвертон» — «Ливерпуль»

В этом сезоне мерсисайдское дерби — встреча команд разных весовых категорий. «Эвертон» по ходу сезона сменил главного тренера, и теперь команда Эллардайса приходит в себя, забравшись в серединку таблицы. Другое дело — «Ливерпуль» — на этой неделе красные стали главными ньюсмейкерами ЛЧ, сокрушив машину Пепа Гвардиолы. Но «Ливерпуль» — весёлая команда. В России одна такая тоже есть. Поэтому не стоит ждать последовательности от этого клуба: разгром «Ман Сити» легко может смениться поражением от середняка. Будет ли победное «похмелье» в этот раз? Скоро узнаем.

7.04, 19:00 «Рома» — «Фиорентина»

А вот «Рома» в этот раз обошлась без сенсаций и проиграла в ЛЧ «Барселоне» со счётом 1:4. Особенно повеселило то, что два гола прилетели от собственных футболистов. Но римлянам теперь не до веселья: наметившийся вылет из Лиги чемпионов позволяет сконцентрироваться на Серии А. Шансов на первые места уже почти нет, но на «бронзу» есть все шансы. «Фиалки» набрали мощный ход, победив в пяти играх подряд, но таких соперников, как «Рома» в этих играх не было.

Без комментариев. Матч, в котором решается чемпионство Англии, между двумя лучшим командами АПЛ в этом сезоне. Как минимум, по очкам Уже решили, где будете смотреть?

Ещё один суперматч выходных состоится в Испании: там «Реал» пустится в погоню за вторым местом Примеры. Сейчас на нём как раз «Атлетико», и между мадридскими клубами разрыв в четыре очка. Позади «Реала» плотность ещё больше — «Валенсия» может потеснить «Реал», если тот потеряет очки. А ещё Криштану Роналду после супергола «Ювентусу» постарается догнать Лионеля Месси в гонке бомбардиров — для этого осталось забить всего 4 мяча.

9.04, 21:30 «РБ Лейпциг» — «Байер»