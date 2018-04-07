Депутат Свищев оценил разрешение МВД проносить наркотические вещества на ЧМ-2018

"Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным", — сказал Свищев.

Он отметил, что страны Европы и США в очередной раз вынуждены видеть, что Россия — не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство.

"Уверен, иностранные болельщики это увидят и вернутся в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране.

В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства", — добавил политик.

Ранее сообщалось, что МВД официально разрешило проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.