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Депутат Свищев оценил разрешение МВД проносить наркотические вещества на ЧМ-2018
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Депутат Свищев оценил разрешение МВД проносить наркотические вещества на ЧМ-2018 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Министерства внутренних дел разрешить иностранным болельщикам проносить на стадионы ЧМ-2018 наркотические и и психотропные вещества при соответствующем рецепте от врача. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным", — сказал Свищев.
Он отметил, что страны Европы и США в очередной раз вынуждены видеть, что Россия — не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство.
"Уверен, иностранные болельщики это увидят и вернутся в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране.
В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства", — добавил политик.
Ранее сообщалось, что МВД официально разрешило проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.
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