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Свищев: МВД и организаторы ЧМ-2018 делают все, чтобы болельщикам было комфортно
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Свищев: МВД и организаторы ЧМ-2018 делают все, чтобы болельщикам было комфортно 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Болельщикам на матчах чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России, будет разрешено все, но в рамках действующего в РФ законодательства. Об этом заявил в субботу член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), комментируя решение МВД, разрешающее проносить на соревнования ЧМ-2018 наркотические и психотропные вещества, если на них будет соответствующий рецепт от врача.
"Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным", — сказал Свищев, слова которого приводит его пресс-служба.
"Как Европа и США не стараются, но они в очередной раз вынуждены увидеть обратное от того, что представлено на страницах их необъективных СМИ, а именно то, что Россия — не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство", — отметил политик. Он уверен, что «иностранные болельщики это увидят и вернуться в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране».
"В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства", — подчеркнул Свищев.
Ранее в МВД России сообщили, что болельщики смогут пройти с наркотическими и психотропными веществами на матчи чемпионата мира по футболу, если на них будет соответствующий рецепт от врача. В МВД отметили, что ведомство совместно с оргкомитетом «Россия-2018» установили определенный порядок доступа людей с предметами, материалами, веществами, которые являются исключениями из списка запрещенных к проносу на территорию стадиона.
В том числе к таковым относятся лекарственные препараты — наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, предусмотренные разрешением на терапевтическое использование рецептом врача или его копией. Документ должен быть на русском или английском языках.
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