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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» готовы приобрести защитника «Боруссии» Дортмунд
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» готовы приобрести защитника «Боруссии» Дортмунд 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Боруссии» Дортмунд Сократис Папастатопулос может сменить клубную прописку ближайшим летом.
Как сообщает Kicker, греческий футболист не намерен продлевать контракт с «Боруссией», и готов рассмотреть предложения от других клубов. Футболистом всерьез интересуются «Ювентус» и "Манчестер Юнайтед". Нынешний контракт Папастатопулоса со «шмелями» рассчитан до 2019 года, однако Жозе Моуринью не намерен дожидаться его окончания, рассчитывая приобрести 29-летнего защитника в ближайшее трансферное окно.
Сократис Папастатопулос принял участие в 38 матчах «Боруссии» Д в текущем сезоне, в которых забил 3 гола.
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