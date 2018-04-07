Пеле: «Неймар в игровом плане больше похож на Месси, а не на Роналду»

Легенда бразильского футбола Пеле поделился мнением о своём соотечественнике Неймаре, который является игроком «ПСЖ».

"Журналисты постоянно сравнивают Неймара с Роналду. Я часто давал интервью и говорил о том, что у португальца другие характеристики. Криштиану — потрясающий футболист, который прекрасно завершает атаки. Неймар по игровому стилю больше похож на Месси. Он способен не только забивать голы, но и конструировать игру", — приводит слова Пеле ESPN Brazil.

В настоящий момент Неймар продолжает восстановление после травмы, которую он получил в матче против «Марселя».