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Пеле: «Неймар в игровом плане больше похож на Месси, а не на Роналду»
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Пеле: «Неймар в игровом плане больше похож на Месси, а не на Роналду» 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Легенда бразильского футбола Пеле поделился мнением о своём соотечественнике Неймаре, который является игроком «ПСЖ».
"Журналисты постоянно сравнивают Неймара с Роналду. Я часто давал интервью и говорил о том, что у португальца другие характеристики. Криштиану — потрясающий футболист, который прекрасно завершает атаки. Неймар по игровому стилю больше похож на Месси. Он способен не только забивать голы, но и конструировать игру", — приводит слова Пеле ESPN Brazil.
В настоящий момент Неймар продолжает восстановление после травмы, которую он получил в матче против «Марселя».
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