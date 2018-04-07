Свадьба, измены, развод, беременность. Всё о романе Штепанека и Вайдишовой

Новак Джокович уволил Радека Штепанека, и теперь чех может посвятить себя Николь Вайдишовой — бывшей жене, которая ждёт от него ребёнка.

Штепанек отправился вслед за Агасси

Новак Джокович за несколько дней распустил всю свою команду. В конце марта стало известно, что серб расстался со своим основным тренером — Андре Агасси, а 4 апреля Джокович прекратил сотрудничество и с Радеком Штепанеком. Если Агасси проработал с сербом 10 месяцев, то чех — только четыре. Таким образом, Штепанек сидел в боксе Джоковича всего на пяти матчах. Мог бы и на шестом — в Майами, но во Флориду он не поехал, поскольку был со своей девушкой Николь Вайдишовой.

20 марта влюблённые объявили о том, что скоро должны стать родителями. Радек и Николь практически одновременно опубликовали в своих страничках в «Инстаграме» абсолютно одинаковые сообщения: как по тексту, так и по картинке. Мужские руки (очевидно, Штепанека) держат боди для грудничков, на котором написано: «Мой папа играет в теннис лучше, чем твой!». «Мы с огромной радостью сообщаем, что этим летом ждём пополнения в семействе!», — говорится в сообщении.

«Теннисистки? Нет, с ними покончено!»

Интересно, что Радек в своём «Инстаграме» поставил тэг Вайдишовой, а Николь ответный реверанс не сделала. По этой причине те, кто увидели только сообщение чешки, завалили её комментариями с самым очевидным вопросом: «А кто отец?!». В самом деле, если следить только за страничкой Николь, ответить на этот вопрос крайне трудно. В её аккаунте нет ни одной совместной фотографии со Штепанеком! А о том, что она в принципе находится в отношениях, говорил всего один пост на День святого Валентина, где мы видим лишь ноги двух человек. С чего бы отцу ребёнка быть Штепанеком — бывшим мужем, с которым она разошлась пять лет назад? Попытаемся разобраться в этой чешской Санта-Барбаре.

Радек является одним из самых любвеобильных теннисистов. Официально известно о трёх его романах с коллегами по цеху: с Вайдишовой они поженились и развелись, с Мартиной Хингис были помолвлены (их отношения завершились в 2007 году), а с Петрой Квитовой просто встречались. С Квитовой Штепанек расстался в апреле 2014 года, после чего заявил: «Можете быть уверены, что с отношениями с теннисистками покончено». Не тут— то было! Чех добавил, что с одной стороны жить с теннисисткой просто и удобно — она прекрасно понимает твои эмоции после побед и поражений. С другой, каждый после матча или по окончании турнира любит отдыхать и восстанавливаться по-своему, поэтому найти полное взаимопонимание трудно.

Как Штепанек завершил карьеру Вайдишовой

В 2007-м Радек считал иначе. Именно тогда он начал встречаться с Вайдишовой, которой на тот момент было всего 18. Николь к тому моменту выиграла шесть турниров WTA, входила в десятку и считалась одной из самых перспективных теннисисток своего поколения. Почему же её карьера так стремительно и бесславно закончилась? Отчим Николь и её бывший тренер Алеш Кодат считает, что из-за Штепанека. «Она слишком рано начала играть и сейчас потеряла интерес к теннису. Отношения с Радеком отвлекли её от спорта», — уверен Кодат.

Вайдишова пыталась играть ещё два года. К счастью, её не мучили травмы, но прежних результатов она не показывала. В 2010-м было официально объявлено о завершении карьеры, и основной причиной указывалось отсутствие интереса к теннису. На самом деле это было не так, потому что многие мужские турниры Николь посещала. Конечно, те, в которых выступал Радек. Вайдишова предприняла попытку вернуться в спорт в 2014-м, но, не добившись никаких результатов, окончательно завязала с теннисом в 2016-м.

«Квитова изменила мою жизнь»

Интересно, что Николь продолжила выступления вскоре после расставания со Штепанеком. Они поженились 17 июля 2010 года в Праге, но спустя три года объявили, что подали документы на развод. «За эти три года были моменты, когда что-то не получалось, но я боролся за наш брак до последнего. Мы не смогли найти выход и разрешить все разногласия. Думаю, мы приняли правильное решение для нас обоих», — говорил Штепанек в 2013-м.

Вскоре Радек влюбился в Петру Квитову , и был уверен, что это всерьёз и надолго. По словам Штепанека, Квитова была особенной: раньше он не встречал таких добрых и лёгких в общении девушек. «Когда я познакомился с её родителями, то увидел в них своих собственных маму и папу. Я так рад, что у меня появилась Петра. Это изменило мою жизнь», — светился от радости чех. Но уже примерно через полгода, в апреле 2014-го, было объявлено о расставании теннисной пары.

Противоречивые заявления Дальше личная жизнь Штепанека, который обычно очень открыт с болельщиками и журналистами, покрылась тайнами. В начале 2016-го появились первые сообщения о том, что Радек и Николь снова сошлись. «Мы опять пара. Если увидите нас вместе — не удивляйтесь!», — написал Радек в «Фэйсбуке» и вроде бы покончил со слухами, теперь они официально снова в отношениях. Но не так быстро. Уже после этого сообщения Вайдишова опровергла слова экс-супруга.

«Не люблю говорить о своей личной жизни, но хочу прояснить одну вещь: сейчас я не в отношениях и не встречаюсь с бывшим мужем. Желаю ему всего наилучшего, но наши пути разошлись», — написала Николь. И кому верить? Вайдишова, кстати, после расторжения брака со Штепанеком начала встречаться с гольфистом Даниэлем Сушаном. Они вместе путешествовали, ходили в кино, на концерты и даже посетили Гран-при Формулы-1 в Монако. Однако союз экс-теннисистки и гольфиста оказался недолгим.

Штепанек и Вайдишова снова вместе и ждут ребёнка

Символично, что именно в 2016 году, когда, по словам Штепанека, он воссоединился с Вайдишовой, она снова закончила карьеру. История умалчивает, в каких отношениях они находились два года, но на День святого Валентина-2018 все вопросы отпали: Радек опубликовал совместную фотографию с Николь, на которой он её целует в висок. Ну а спустя месяц уже появились официальные подтверждения о ребёнке, который должен родиться летом.

Нетрудно посчитать, что отношения Вайдишовой и Штепанека возобновились как минимум в конце прошлого года. Будущей маме, конечно, пожелаем успешных родов, а что будет делать Радек после завершения сотрудничества с Джоковичем? Начнёт искать новую работу или с головой уйдёт в семью? Наверняка скоро узнаем.